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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области зарегистрирована смерть 14 человек с COVID-19

Общество, 14:20 16 ноября 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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Смерть 14 пациентов с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области. Заболели 344 человека, выздоровели 137, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 36 тыс. 818 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 34 тыс. 161 человек.

В Санкт-Петербурге зафиксировали 3 тыс. 131 случай, в Москве - 2 тыс. 606, в Московской области - 2 тыс. 43.

В Свердловской области заболели 726 человек, в Челябинской области - 590, в Ханты-Мансийском автономном округе - 258, в Курганской области - 212, в Ямало-Ненецком автономном округе - 146.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 145 тыс. 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 257 тыс. 837 летальных исходов, выздоровели 7 млн 846 тыс. 448 человек.

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# коронавирус

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