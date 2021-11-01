Смерть девяти человек с COVID-19 зафиксировали в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девять человек c коронавирусом скончались в Тюменской области. Заболели 347 человек, выздоровели 129, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 38 тыс. 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 211 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 27 тыс. 972 человека.

В Москве заболели 3 тыс. 789 человек, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 968, в Московской области - 2 тыс. 666.

В Свердловской области выявили 725 человек, в Челябинской области - 585, в Ханты-Мансийском автономном округе - 261, в Курганской области - 214, в Ямало-Ненецком автономном округе - 145.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 109 тыс. 94 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 256 тыс. 597 летальных исходов, выздоровели 7 млн 812 тыс. 557 человек.