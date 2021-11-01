348 тюменцев заболели COVID-19 за минувшие сутки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

348 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Выздоровели 126 человек.

Среди заболевших 43 ребенка. На ИВЛ находятся 43 пациента из общего числа заболевших. Под медицинским наблюдением остаются 38 тыс. 877 человек.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 75 тыс. 616 случаев COVID-19. Выздоровели 59 тыс. 859 человек.

Вакцинированы против коронавируса в Тюменской области 798 тыс. 025 человек, полный курс прошли 684 тыс. 626.

В целом по России за последние сутки выявлено 38 тыс. 823 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 219 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 29 тыс. 821 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 070 тыс. 674 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 255 тыс. 386 летальных исходов, выздоровели 7 млн 784 тыс. 585 человек.

Евгений Бабенко