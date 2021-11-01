В Тюменской области зарегистрировали смерть 19 человек с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

19 человек стали жертвами COVID-19 в Тюменской области. Зафиксировано 345 случаев заболевания, 102 человека выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 40 тыс. 123 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 тыс. 645 человек.

В Москве выявили 5 тыс. 183 случая болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 421, в Московской области - 2 тыс. 726.

В Свердловской области заболели 727 человек, в Челябинской области - 577, в Ханты-Мансийском автономном округе - 255, в Курганской области - 216, в Ямало-Ненецком автономном округе - 147.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 992 тыс. 595 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 252 тыс. 926 летальных исходов, выздоровели 7 млн 720 тыс. 962 человека.