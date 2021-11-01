В Тюмени очаг заболевания коронавирусом выявлен в Медгороде

| Фото: Медицинский город/Тюмень ВКонтакте | Фото: Медицинский город/Тюмень ВКонтакте

Очаг COVID-19 выявлен в Радиологическом отделении №1 Медицинского города в Тюмени по ул. Барнаульская, 32. Госпитализация пациентов приостановлена.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Сотрудники с COVID-19 были незамедлительно отстранены от работы и направлены на лечение. Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией выявлены среди сотрудников, которые оказывали помощь положительным по ковиду и контактным пациентам", - уточнили она.

На данный момент в Радиологическом отделении №1 Медицинского города проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится дезинфекция помещений. В течение 14 дней будет вестись наблюдение за контактными пациентами.

"Для вновь поступающих пациентов госпитализация временно приостановлена с целью недопущения потенциального инфицирования коронавирусом", - добавила Малыгина.

Отметим, что сотрудники Радиологического отделения охвачены иммунизацией против коронавируса на 100%.

Анжела Лебедева