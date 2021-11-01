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Владимир Якушев назвал условие формирования коллективного иммунитета в УФО

Политика, 22:07 10 ноября 2021

uralfo.gov.ru

Для формирования коллективного иммунитета в УФО требуется вакцинировать еще 2,5 млн человек. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на онлайн-совещание по работе с предпринимателями.

"Важно не только организовать пропускную систему, но и отладить жесткий контроль соблюдения ограничительных мер: масочного режима, социальной дистанции, проверки QR-кодов. Бизнес столкнулся с серьезными вызовами в период пандемии", - сказал он.

В совещании, темой которого стала работа бизнеса в условиях ограничительных мер против COVID-19, приняли участие главные федеральные инспекторы, заместители губернаторов регионов, уполномоченные по правам предпринимателей, а также представители региональных управлений Роспотребнадзора.

"Нужно находиться в постоянном диалоге с бизнес-сообществом и работать как единая команда. Разъяснять предпринимателям, как организовать пропускные системы, как обучить сотрудников под эту задачу. Надо понимать, что система QR-кодов – это надолго. И чем быстрее и организованнее мы подстроимся под новую реальность, тем эффективнее пройдём этот период и тем быстрее сможем сформировать коллективный иммунитет", - заявил полпред.

Для торговли, общепита, сферы услуг особенно важно отладить систему работы с ограничительными мерами именно в преддверии предновогоднего ажиотажа. "От этого выиграют все стороны", - подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред также акцентировал, что контролирующим органам нужно аккуратно, не нанося удар по бизнесу, использовать штрафы для стимулирования предпринимателей соблюдать антиковидные меры.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , коронавирус

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