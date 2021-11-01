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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Смерть 11 человек с COVID-19 зафиксирована в Тюменской области

Общество, 14:07 10 ноября 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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11 человек с коронавирусом скончались в Тюменской области. Выявлено 349 новых случаев болезни, выздоровели 95 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 38 тыс. 58 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 тыс. 565 человек.

В Москве выявили 3 тыс. 927 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 942, в Московской области - 2 тыс. 649.

В Свердловской области заболели 734 человека, в Челябинской области - 570, в Ханты-Мансийском автономном округе - 250, в Курганской области - 217, в Ямало-Ненецком автономном округе - 148.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 911 тыс. 713 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 250 тыс. 454 летальных исхода, выздоровел 7 млн 654 тыс. 161 человек.

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# коронавирус

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