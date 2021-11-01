Смерть 11 человек с COVID-19 зафиксирована в Тюменской области

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Далее в сюжете На рынке "Тюменский" график обработки помещений заполнен на день вперед

11 человек с коронавирусом скончались в Тюменской области. Выявлено 349 новых случаев болезни, выздоровели 95 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 38 тыс. 58 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 тыс. 565 человек.

В Москве выявили 3 тыс. 927 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 942, в Московской области - 2 тыс. 649.

В Свердловской области заболели 734 человека, в Челябинской области - 570, в Ханты-Мансийском автономном округе - 250, в Курганской области - 217, в Ямало-Ненецком автономном округе - 148.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 млн 911 тыс. 713 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 250 тыс. 454 летальных исхода, выздоровел 7 млн 654 тыс. 161 человек.