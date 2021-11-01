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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На рынке "Тюменский" график обработки помещений заполнен на день вперед

Общество, 14:18 10 ноября 2021

Нарушения антиковидных правил обнаружила межведомственная комиссия 10 ноября во время проверки на рынке "Тюменский" по ул. Мельникайте, 126/3.

Представители областного управления Роспотребнадзора обратили внимание на отсутствие кожных антисептиков для обработки рук в местах общего пользования, в том числе, в туалете для персонала и сотрудников торгового предприятия.

Предоставленный администрацией рынка график входного фильтра сотрудников оказался недостоверным, а график обработки помещений был заполнен на несколько часов вперед. Кроме того, выяснилось, что дезинфицирующие средства для обработки контактных поверхностей разводятся не по инструкции.

"Оценить достоверность этой информации на данный момент невозможно",- отметила специалист отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Мария Буракова. По ее словам, по факту выявленных нарушений решением суда может быть назначен административный штраф.

Также межведомственная комиссия проверила работу сотрудников на пропускных пунктах, оборудованных на двух входных группах торгового комплекса "Тюменский". При входе посетители предъявляют QR-код о вакцинации от COVID-19 на экране смартфона или распечатанную копию, а также документ, подтверждающий личность.

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Николай Ступников

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# проверка , Роспотребнадзор

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