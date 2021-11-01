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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области скончались 15 человек с COVID-19

Общество, 13:44 13 ноября 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Смерть 15 пациентов с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области по данным на 13 ноября. Отмечено 346 новых случаев заболевания, сообщает федеральный оперштаб.

Всего в России за последние сутки выявлено 39 тыс. 256 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,4% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксирован 1 тыс. 241 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 33 тыс. 802 человека.

В Москве выявили 4 тыс. 185 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 273, в Московской области - 2 тыс. 891.

В Свердловской области заболели 724 человека, в Челябинской области - 580, в Ханты-Мансийском автономном округе - 257, в Курганской области - 217, в Ямало-Ненецком автономном округе - 149.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 9 млн 031 тыс. 851 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 254 тыс. 167 летальных исходов, выздоровели 7 млн 754 тыс. 764 человека.

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# коронавирус

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