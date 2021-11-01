Больше отдыхать и гулять после перенесенного коронавируса советует тюменский психотерапевт

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Коронавирус поражает не только органы и системы человеческого организма, но и влияет на психологическое здоровье.

Многие после болезни замечают, что стали тревожными, жалуются на плохое настроение и апатию. По словам психотерапевта Тюменского научного кардиологического центра Татьяны Николаенко, если такое состояние длится долго и только усугубляется, необходима помощь специалиста. Сначала нужно обратиться к терапевту, а он, оценив состояние пациента, направит его к узким специалистам.

Еще одно последствие вируса, влияющее на поведение и психологическое состояние человека - нейроковид - поражение нервной системы. Проявляется это ухудшением памяти, внимания, кстати, симптомы ковида - потеря обоняния и вкуса тоже относятся к неврологическим проблемам. Проблемы с памятью обратимы, но мозгу придется помочь тренировками: учить стихи, разгадывать сканворды, считать в уме.

"Важно, чтобы человек не подвергался дополнительным стрессам, делал зарядку, гулял, полноценно питался, можно заняться рукоделием, это поможет развитию мелкой моторики, что способствует восстановлению когнитивных функций", - посоветовала Татьяна Николаенко.

Для профилактики когнитивных и психических последствий коронавируса специалист рекомендует выполнять все предписания лечащего доктора, принимать витамины и смотреть в будущее с оптимизмом. А чтобы беспокойство не стало патологическим и не привело к психическим недугам, специалист рекомендует чаще отдыхать, выезжать на природу, менять обстановку и концентрироваться на приятных эмоциях и событиях, а не листать с утра до вечера новостные ленты и социальные сети, изучая новости о коронавирусе, пишет "Комсомольская правда-Тюмень"