Привитым от COVID-19 клиентам фитнес-клуба GEO-Спорт упростили посещение тренировок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюменский фитнес-клуб GEO-Спорт продолжает работать только с вакцинированными и здоровыми клиентами, причем без необходимости показывать документы и QR-код при каждом посещении. Это выяснили сотрудники регионального Роспотребнадзора во время проверочного мероприятия в филиале клуба по ул. Севастопольской, 2/3.

Члены комиссии осмотрели помещения клуба, проверили запас дезинфицирующих средств для обработки поверхности полов и контактных поверхностей, а также наличие антисептиков и индивидуальных средств защиты и журнал термометрии у сотрудников.

Тренажеры в зале расставлены с соблюдение социальной дистанции, в кулерах нет одноразовых стаканчиков - набрать воду посетители могут только в индивидуальные бутылки.

Данные о вакцинации или медотводе каждого клиента, привязанные к его клубной карте, внесены в базу, таким образом, у гостей уже нет необходимости показывать QR-код каждый раз. Как признает руководитель клуба Дмитрий Быковский, люди отнеслись к новым требованиям по-разному.

"Были и те, кто воспринял нововведение негативно, посещаемость с введением новых требований действительно снизилась, - отметил он. - Поступило около 400 заявлений на приостановку членства или возврат денег за клубную карту, однако через какое-то время некоторые из этих людей стали сообщать нам, что все-таки поставили прививку от коронавируса".

Николай Ступников