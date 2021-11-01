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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области заболеваемость COVID-19 снизилась в четыре раза

Общество, 08:47 16 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В четыре раза снизились темпы роста заболеваемости COVID-19 в Тюменской области. Об этом сообщила руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо на онлайн-заседании регионального оперативного штаба 15 ноября.

"На 44-й неделе, с 1 по 7 ноября, темп прироста заболеваемости составил три процента, на 45-й неделе, с 8 по 14 ноября, - 0,7 процента. По данным на 15 ноября суточный показатель заболеваемости составляет 22,5 на 100 тысяч населения", – отметила Галина Шарухо.

Охват населения региона тестированием на COVID-19 за последние семь дней - 504 на 100 тыс. населения. По этому показателю Тюменская область занимает шестое место среди регионов России.

По итогам 45-й недели на 37% снизилась заболеваемость среди детей в результате продления школьных каникул и введения дистанционного обучения.

В регионе на 15 октября вакцинированы против коронавируса 800 тыс. 846 человек, полный курс прошли 685 тыс. 576.

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# Галина Шарухо , коронавирус

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