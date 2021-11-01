В "Леруа Мерлен" в "Кристалле" от коронавируса привиты 80% сотрудников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Вакцинацию от коронавируса прошли 80 % работников "Леруа Мерлен" в ТРЦ "Кристалл" (ул. Менделеева, 1).

Остальные сотрудники магазина переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев. Об этом сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Маргарита Максимова во время обследования торгового центра на соблюдение антиковидных правил 16 ноября.

"Все необходимые меры приняты, сотрудники провакцинированы либо переболели менее шести месяцев назад. Работники соблюдают масочный режим, в начале рабочего дня они проходят входной фильтр", — рассказала она.

По мнению эксперта, в торговом центре соблюдаются и остальные требования, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции: на входе у посетителей проверяют QR-коды и паспорта, обеспечена дезинфекция и уборка помещений и поверхностей. Нарушений действующего законодательства в "Леруа Мерлен" не установлено.