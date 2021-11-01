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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России привитых от COVID-19 на полгода освободят от самоизоляции

Общество, 14:53 16 ноября 2021

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Прошедшие вакцинацию или переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев не будут находиться на двухнедельной изоляции в случае контакта с заболевшим COVID-19, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

"Изоляции (в случае контакта с заболевшим - ИФ) не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания", - говорится в постановлении.

Документ вступает в силу с 17 ноября.

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# вакцинация , коронавирус , пандемия

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