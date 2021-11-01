QR-коды для перелетов могут внедрить уже в феврале 2022 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверку QR-кодов для перелетов внедрят в России максимум в феврале 2022 года, сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" замглавы Минтранса Кирилл Богданов.

"Я думаю, что необходимость QR-кода при совершении воздушного перелета уже будет, наверное, максимум в феврале следующего года. Это забота о здоровье наших пассажиров", - цитирует Богданова РИА "Новости".

По его словам закон о проверках QR-кодов на транспорте могут принять уже в этом году.

"Этот закон будет распространяться не только на российские авиакомпании, а на все авиакомпании, которые летают на территории России. Мы их поставим перед фактом", - сказал Богданов.

Иностранные пассажиры смогут летать по ПЦР-тесту.

"Мы рассматриваем вопрос субсидий для авиакомпаний, понимая, что для них могут быть трудности с бизнесом", - сказал Богданов.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.