Минздрав: QR-код вакцинированного в случае его заражения заменят на QR-код переболевшего

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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QR-код вакцинированного от коронавируса в случае его заражения заменят на QR-код переболевшего, срок годности которого составляет 6 месяцев.

Приказ Минздрава РФ, который утверждает форму справки о вакцинации против коронавируса нового типа или наличии медицинских противопоказаний к прививкам, опубликован на официальном портале правовой информации.

"В левом верхнем углу отображается QR-код и указывается номер медицинского сертификата. QR-код содержит информацию о завершении, в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против COVID-19, или факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19, с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода. При использовании считывающих устройств посредством QR-кода предоставляются сведения о действительности QR-кода, сроках его де6йствия, дате рождения, первых буквах фамилии, имени, отчества (при наличии), а также первые две цифры серии и последние три цифры номера документа, удостоверяющего личность гражданина, предъявившего QR-код", - говорится в документе.