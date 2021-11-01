Точное число россиян станет известно в январе 2022 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В январе 2022 года станет известно точное число россиян. Об этом на пресс-конференции в Калининграде объявил руководитель Росстата Павел Малков.

"Первый этап Всероссийской переписи населения завершен, - сообщил он. - Сбор данных завершен".

Теперь Росстату предстоит проверить и обработать собранные данные. По словам Малкова, предстоит перепроверять информацию, чтобы она не дублировалась. "К тому же нам предстоит проверить обращения от граждан, которые по каким-то причинам не смогли дождаться переписчика или переписаться самостоятельно. А уже в январе 2022 года станет известно точное число наших соотечественников", - отметил он.

По итогам переписи 2010 года в России проживало 142,9 млн человек (66,1 млн мужчин и 76,8 женщин).

Полученные в ходе переписи данные лягут в основу огромного количества решений: от разработки федеральных и региональных программ и проектов до решений о строительстве отдельных объектов инфраструктуры - дорог, школ, больниц.

В Тюменской области, по предварительным данным, прошли перепись более 1,3 млн человек. По словам директора областного департамента экономики Максима Скворцова, в ряде муниципалитетов области плановые задания Всероссийской переписи населения выполнены на 100 и более процентов.