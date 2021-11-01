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Тюменцам расскажут об оптических медиа и картине Эдварда Мунка

Общество, 11:59 19 ноября 2021

группа Школа перспективных исследований | SAS во ВКонтакте | Фото: группа Школа перспективных исследований | SAS во ВКонтакте

Две лекции состоятся в рамках публичной программы спецпроекта Уральской индустриальной биеннале в Тюмени "Создать новый слой" 19 и 20 ноября. Мероприятия пройдут в библиотечно-музейном комплексе ТюмГУ (ул. Семакова, 18).

19 ноября в 19 часов философ, преподаватель Школы перспективных исследований ТюмГУ Жюли Реше прочтет лекцию "Мунк. Крик мира". Она расскажет, чем привлекает одно из самых известных и наиболее часто воспроизводимых произведений искусства. Регистрация на встречу по ссылке.

20 ноября в 18 часов состоится лекция Петера Лешника "В мире образов: как образы влияют на нас?". Исследователь приглашает к открытой беседе всех, кто заинтересован в понимании роли и значения оптических медиа, статичных и динамичных образов в современном мире. Регистрация — здесь.

QR-код для посещения мероприятий не требуется, с собой нужно иметь паспорт либо пропуск ТюмГУ.

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# ТюмГУ , Уральская биеннале , Школа перспективных исследований

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11:59 19.11.2021Тюменцам расскажут об оптических медиа и картине Эдварда Мунка