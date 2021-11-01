В Тюменской области выявлено 653 семейных очага COVID-19

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

653 семейных очага COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области с 8 по 15 ноября. Все они находятся на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в оперативном штабе.

За неделю рост составил 94 семьи. Ранее, с 1 по 7 ноября, выявлено 559 семейных очагов.

Напомним, семейные очаги являются одним из частых способов распространения коронавирусной инфекции. Чтобы снизить риск заражения в семье, нужно выделить больному отдельную комнату, посуду, средства личной гигиены. Также важно регулярно обрабатывать поверхности в доме, к которым прикасаются чаще всего: дверные ручки, выключатели, гаджеты. Остальным членам семьи важно начать профилактическое лечение и соблюдать масочный режим.

В Тюменской области для заболевших COVID-19 противовирусные препараты выдаются в первые дни заболевания. Контактным, то есть тем, кто проживают с пациентом с подтвержденным коронавирусом, назначают в профилактической дозировке противовирусные препараты "Интерферон-альфа" и "Умифеновир".

В течение всего периода болезни коронавирусной инфекцией в семейных очагах проводят дезинфекцию. Заключительной обработкой занимаются специализированные организации после госпитализации больного. Процедура бесплатная, по заявлению поликлиник.

Любовь Голышева