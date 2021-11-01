Нетрезвая жительница Тюменского района въехала в опору ЛЭП

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

24-летняя водитель "Лады" 12-й модели въехала в опору ЛЭП на 37-м км автодороги Тюмень – Омск 19 ноября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"По предварительным данным, девушка получила травмы лопатки, ноги и другие. Показания алкотестера составили 0,66 милиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель пояснила, что употребляла спиртное с подругами, а потом поехала домой за вещами", – рассказали в ГИБДД.

Стаж девушки за рулем составляет менее года.