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Жителю Тюменской области ограничили свободу на год из-за хранения патронов

Происшествия, 11:15 19 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Год ограничения свободы получил 59-летний житель Тюменской области, обвиняемый в незаконном хранении боеприпасов, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

"В мае 2014 года, не имея разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, мужчина приобрел 16 пистолетных патронов, предназначенных для стрельбы из 9-мм пистолетов ПМ, АПС, 9-мм пистолетов-пулеметов ПП-90, ПП-91 "Кедр", "Кипарис". Хранил их у себя дома", – рассказали в пресс-службе.

Боеприпасы нашли и изъяли в ходе обыска в доме мужчины по другому уголовному делу. Экспертиза показала, что патроны пригодны для стрельбы.

Подсудимый вину признал. Дело рассмотрели в Бердюжском районном суде в особом порядке.

Приговор еще не вступил в силу.

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# боеприпасы , приговор , суды

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