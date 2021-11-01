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В смертельной аварии в Ишимском районе погибли двое студентов

Происшествия, 13:21 20 ноября 2021

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Двое 18-летних жителей деревни Карькова Бердюжского района погибли в аварии 20 ноября. ДТП произошло на 541 км федеральной трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Ишимском районе, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, автобус KING LONG выехал на встречную полосу при обгоне, произошло столкновение с автомобилем ВАЗ2110, в котором ехали молодые люди. Погибшие были студентами одного из тюменских вузов.

Известно,что автобус ехал без пассажиров, водитель перегонял его из Барнаула в Нижний Новгород. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

Водителям напоминают, что важно быть внимательнее в дальних поездках и выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.

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# авария , ГИБДД по Тюменской области , ДТП

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