Художественный фильм "Тобол" покажут сегодня на Первом канале

Фото: Первый канал Фото: Первый канал

Художественный фильм "Тобол", снятый в древней столице Сибири Тобольске, покажут на Первом канале 21 ноября в 22 часа, после программы "Время".

Исторический приключенческий фильм "Тобол" рассказывает о жизни и службе молодого офицера гвардии Петра Первого в приграничном сибирском городе Тобольске. В картине снимались Сергей Гармаш, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров и другие известные артисты.

Кроме того, фильм и одноименный телесериал можно посмотреть на сайте.

Евгений Бабенко