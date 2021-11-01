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Художественный фильм "Тобол" покажут сегодня на Первом канале

Общество, 13:59 21 ноября 2021

Фото: Первый канал

Художественный фильм "Тобол", снятый в древней столице Сибири Тобольске, покажут на Первом канале 21 ноября в 22 часа, после программы "Время".

Исторический приключенческий фильм "Тобол" рассказывает о жизни и службе молодого офицера гвардии Петра Первого в приграничном сибирском городе Тобольске. В картине снимались Сергей Гармаш, Дмитрий Дюжев, Дмитрий Назаров и другие известные артисты.

Кроме того, фильм и одноименный телесериал можно посмотреть на сайте.

Евгений Бабенко

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# Первый канал , фильм Тобол

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