Как устроены пропускные посты для проверки QR-кодов в тюменских ТЦ

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководители торговых центров и других объектов, на которых введен контроль QR-кодов, должны организовать пропускной пост на входных группах в объект с учетом минимизации проблем на входе и во избежание очередей.

Методические рекомендации по организации работы с системой QR-кодов, которые, в том числе содержат основные требования постановления главного государственного санитарного врача по Тюменской области, разработаны департаментом потребительского рынка и туризма.

На каждом посту должно быть не менее двух сотрудников (контролеров). Контролер должен быть обеспечен смартфоном или планшетом с доступом в сеть Интернет, который имеет приложение для считывания QR-кода.

Приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" позволяет проверить на подлинность цифровой сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19).

Для посетителей объекта необходимо организовать систему навигации с указанием входа и выхода, заблаговременного предупреждения посетителей о необходимости предоставления QR-кода для входа в объект с использованием информационных стендов, плакатов, звуковооповещения на парковках и на входе.

В зоне входной группы в объект необходимо организовать отдельное место для проведения разъяснительной работы с посетителями для минимизации очередей.