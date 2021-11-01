Как устроены пропускные посты для проверки QR-кодов в тюменских ТЦ
Руководители торговых центров и других объектов, на которых введен контроль QR-кодов, должны организовать пропускной пост на входных группах в объект с учетом минимизации проблем на входе и во избежание очередей.
Методические рекомендации по организации работы с системой QR-кодов, которые, в том числе содержат основные требования постановления главного государственного санитарного врача по Тюменской области, разработаны департаментом потребительского рынка и туризма.
На каждом посту должно быть не менее двух сотрудников (контролеров). Контролер должен быть обеспечен смартфоном или планшетом с доступом в сеть Интернет, который имеет приложение для считывания QR-кода.
Приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" позволяет проверить на подлинность цифровой сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19).
Для посетителей объекта необходимо организовать систему навигации с указанием входа и выхода, заблаговременного предупреждения посетителей о необходимости предоставления QR-кода для входа в объект с использованием информационных стендов, плакатов, звуковооповещения на парковках и на входе.
В зоне входной группы в объект необходимо организовать отдельное место для проведения разъяснительной работы с посетителями для минимизации очередей.