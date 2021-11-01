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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

332 случая COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки

Общество, 14:50 21 ноября 2021

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

332 случая COVID-19 выявлены в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

В числе заболевших - 37 детей заболели. На ИВЛ находятся 37 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 38 тыс. 309 человек. Выздоровели за сутки 172 человека.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 77 тыс. 983 случая COVID-19, выздоровели 60 тыс. 903 человека.

Вакцинацию против коронавируса в Тюменской области прошли 844 тыс. 303 человека, полный курс прошли 705 тыс. 708 человек.

В России за последние сутки выявлено 36 тыс. 970 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 252 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 32 тыс. 504 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 331 тыс. 158 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 264 тыс. 095 летальных исходов, выздоровели 8 млн 024 тыс. 930 человек.

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