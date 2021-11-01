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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области зарегистрировали смерть девяти пациентов с COVID-19

Общество, 13:32 20 ноября 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Смерть 9 человек с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области. Заболели 333 человека, выздоровели 158, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 37 тыс. 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 тыс. 172 человек.

В Москве выявили 3 тыс. 239 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 637, в Московской области - 1 тыс. 885.

В Свердловской области заболели 749 человек, в Челябинской области - 606, в Ханты-Мансийском автономном округе - 260, в Курганской области - 212, в Ямало-Ненецком автономном округе - 142.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 294 тыс. 188 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 262 тыс. 843 летальных исхода, выздоровели 7 млн 992 тыс. 426 человек.

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# коронавирус

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