Роспотребнадзор проследил за проверкой QR-кодов в ТЦ "Континент"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Как осуществляется проверка QR-кодов посетителей торгового центра "Континент" по ул. Червишевский тракт, 23 в Тюмени, проверили сотрудники Роспотребнадзора и областного департамента потребительского рынка и туризма 19 ноября.

Комиссия выявила недоработки администрации торгового центра в организации допуска посетителей. Как оказалось, сотрудники службы безопасности не во всех случаях просили покупателей предъявлять вместе с QR-кодом паспорт.

Напомним, что с 8 ноября QR-код, свидетельствующий о вакцинации от COVID-19 или перенесенном менее полугода назад заболевании необходимо предъявлять при посещении торговых центров вместе с документом, удостоверяющим личность.

"К администрации торгового центра есть вопросы по обеспечению исполнения постановления, - рассказал специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Рыбкин. - Руководство должно разъяснить сотрудникам охраны, что у посетителей необходимо проверять не только QR-код, но и документ, удостоверяющий личность".

Специалисты управления Роспотребнадзора ежедневно проводят на тюменских торговых объектах санитарно-эпидемиологические обследования. Как уточнил Александр Рыбкин, с 22 ноября межведомственные мероприятия будут проводить не только для профилактики, но и привлечения нарушителей действующих антиковидных мер к административной ответственности.

Сообщить о нарушениях в торговом объекте потребители могут через письменные обращения в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. По ним организуют обследования, если нарушения на торговой точке выявляются, по решению суда может быть назначен административный штраф или приостановка деятельность торговой точки.

Николай Ступников