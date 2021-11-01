Тюменский инфекционист призвала воздержаться от поездок за границу

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Воздержаться от поездок за границу рекомендовала тюменцам главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Тюменской области, к.м.н. Ксения Степанова.

В интервью корреспонденту "Тюменской линии" она объяснила, какие риски могут возникнуть во время путешествий в другие страны. Один из них – вероятность заразиться новым, более агрессивным штаммом коронавирусной инфекции.

"Так было со штаммом дельта, который сейчас доминирует в нашей стране. Его тоже привезли из других стран. Поэтому чем больше вы будете ездить, передвигаться по разным регионам, тем больше вероятность обменяться штаммом с новой мутацией. А когда вы привезете новую мутацию сюда, мы не знаем, чем это закончится, как этот вирус себя поведет", - пояснила она.

Ксения Степанова добавила, что дельта-штамм, который сейчас вытеснил все остальные штаммы, уже сам мутирует. Таким способом он приобретает новые, более опасные свойства, чтобы ускользать от иммунного ответа человека.

Любовь Голышева