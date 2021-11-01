В Тюменской области свободно более 20% коронавирусных коек

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22,1% коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией свободны в Тюменской области. Потребности в организации дополнительных мест нет, сообщили в региональном оперштабе.

"В соответствии с эпидемиологической ситуацией 3 тысячи 592 койки развернуто в 18 стационарах", - уточнили специалисты.

Ранее сообщалось, что все моноинфекционные госпитали укомплектовываются кадрами. Перебоев или нехватки кислорода нет и не было.

Напомним, за минувшие сутки в Тюменской области выявлено 334 случая заболевания COVID-19. Всего под медицинским наблюдением - 38 тыс. 619 человека.

Екатерина Исаева