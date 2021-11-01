416 детей родились у женщин с COVID-19 в Тюменской области c начала 2021 года

| Фото: perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

Около четырех тысяч беременных переболели COVID-19 в Тюменской области за время пандемии. Об этом рассказала начальник отдела детства и службы родовспоможения регионального департамента здравоохранения Елена Дедюкина.

С начала 2021 года в регионе от женщин, у которых на момент родов был диагностирован коронавирус, родились 416 детей, за весь период пандемии - 490 детей.

Ежедневно в тюменский моноинфекционный госпиталь для беременных, созданный на базе областного перинатального центра, поступают от 20 до 30 женщин с диагнозом COVID-19. Более половины из них – со средней и тяжелой формами заболевания.

"Начиная с третьей волны пандемии, есть случаи заболевания беременных в очень тяжелой форме. На сегодня в реанимации семь беременных женщин, на ИВЛ - одна", - сообщила она.

Беременным даже с легкими признаками ОРВИ необходимо без промедления обращаться к врачу. Анализ на COVID-19 у них берут в первый день. При осложнениях госпитализируют.

С 22-й недели беременности женщинам разрешена вакцинация препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), до этого периода положен медотвод. Это касается и тех, кто находится в группах риска - имеющих ожирение, сахарный диабет, бронхиальную астму и другие заболевания.

Женщины, желающие поставить прививку, могут проконсультироваться о наличии показаний к вакцинации у своего акушера-гинеколога.