Тюменцы позвонили почти две тысячи раз за неделю на горячую линию по COVID-19

| Фото: oprf.ru | Фото: oprf.ru

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1,8 тыс. звонков по вопросам профилактики коронавирусной инфекции приняли на горячей линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области за неделю с 15 по 21 ноября. Чаще всего звонивших интересовал порядок тестирования на COVID-19 по возвращении из-за границы, меры профилактики COVID-19, вакцинация, сообщает региональное управление.

Горячая линия действует ежедневно с 8 до 20 часов. Она организована при содействии правительства Тюменской области (8-800-302-26-70) и объединена с Единой службой оперативной помощи (122, 8-800-234-35-22).

На вопросы, связанные с профилактикой инфекционных и паразитарных заболеваний, по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию при возвращении из-за границы, проведении противоэпидемических мероприятий, отвечают специалисты управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области.

За время работы на горячие линии Управления позвонили более 177,5 тыс. раз.