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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для посещения храмов Тюменской области QR-коды вводить не планируют

Общество, 13:56 22 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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QR-коды при входе в храмы Тюменской области не требуют. Вводить их не планируют, сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, священник Григорий Мансуров.

"Мы не ожидаем каких-либо изменений, связанных с посещением храмов", — сказал он.

Григорий Мансуров добавил, что на религиозных объектах региона соблюдаются меры по защите от коронавируса. По его словам, в храмах установлен масочный режим, проводится обработка антисептиками.

Священнослужители призывают сохранять социальную дистанцию.

Инна Пахомова

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# коронавирус , Тобольская митрополия , храмы

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