Для посещения храмов Тюменской области QR-коды вводить не планируют
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QR-коды при входе в храмы Тюменской области не требуют. Вводить их не планируют, сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии, священник Григорий Мансуров.
"Мы не ожидаем каких-либо изменений, связанных с посещением храмов", — сказал он.
Григорий Мансуров добавил, что на религиозных объектах региона соблюдаются меры по защите от коронавируса. По его словам, в храмах установлен масочный режим, проводится обработка антисептиками.
Священнослужители призывают сохранять социальную дистанцию.
Инна Пахомова