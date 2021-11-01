Роспотребнадзор советует беременным женщинам исключить контакты с потенциальными источниками COVID-19

| Фото: perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

На любом сроке беременности самое важное — исключить контакты с заболевшими COVID-19 и теми, кто может послужить источником инфекции, важно соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, говоря о том, как снизить риск заражения коронавирусом.

Беременные должны остерегаться инфицирования, потому что у них существует вероятность развития осложнений, опасных для жизни. Но отказываться от плановых консультаций врача во время беременности не стоит. Это необходимо для контроля состояния плода. Есть симптомы вирусной инфекции, необходимо отложить плановый визит в клинику и вызвать врача на дом.

"Данные о заболевших беременных женщинах свидетельствуют о том, что в большинстве случаев коронавирусная инфекция переносится здоровыми женщин так же, как и остальными людьми. Известно, что они испытывали умеренные симптомы острой респираторной вирусной инфекции. Среди симптомов отмечались кашель, лихорадка, одышка, головная боль и потеря обоняния. Данных о том, что беременные женщины с COVID-19 подвергаются большему риску серьезных осложнений, чем другие здоровые люди, пока нет", — рассказали в Роспотребнадзоре.

Информации о повышенном риске выкидыша при COVID-19 нет. Возможна передача коронавирусной инфекции во время беременности от матери плоду.

Роспотребнадзор напоминает о мерах гигиены: мытье рук с мыло не менее 20 секунд, использовании салфеток во время чихания. Старайтесь не касаться руками лица, избегать общественного транспорта.