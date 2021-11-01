В Тюменской области выявили новый очаг коронавируса в геронтологическом центре

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Очаг коронавируса выявлен управлением Роспотребнадзора по Тюменской области в геронтологическом центре в Ишиме. Случаи ковида зарегистрированы среди шести проживающих в центре, контактных 63 человека.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора сообщили, что помимо этого действуют три очага в Винзилинском психоневрологическом интернате, "Медицинском городе" и Иоанно-Введенском женском монастыре Тобольско-Тюменской епархии в пос. Прииртышский Тобольского района.

Очаг в центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка" закрыт.

На 22 ноября в регионе зарегистрировали за сутки 330 случаев COVID-19, всего с начала пандемии — 78 тыс. 313.