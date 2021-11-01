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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области зафиксирована смерть 31 пациента с коронавирусом

Общество, 13:56 23 ноября 2021

Департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

31 пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области. Выявлено 327 случаев болезни, 198 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 33 тыс. 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 243 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 36 тыс. 51 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 749 человек, в Московской области - 1 тыс. 871, в Самарской области - 1 тыс. 529.

В Свердловской области выявили 741 случай болезни, в Челябинской области - 625, в Ханты-Мансийском автономном округе - 247, в Курганской области - 209, в Ямало-Ненецком автономном округе - 142.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 400 тыс. 835 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 266 тыс. 579 летальных исходов, выздоровели 8 млн 89 тыс. 694 человека.

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# коронавирус

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