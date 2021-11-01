За проверкой QR-кодов в тюменском ТРЦ "Фаворит" проследил Роспотребнадзор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За проверкой QR-кодов посетителей торгово-развлекательного центра "Фаворит" (ул. Валерии Гнаровской, 12) в Тюмени проследили в ходе совместного рейда сотрудники регионального Роспотребнадзора и областного департамента потребительского рынка и туризма 23 ноября.

Комиссия не выявила недоработок администрации центра в организации допуска посетителей. Сотрудники службы безопасности на центральном входе просят покупателей предъявлять вместе с QR-кодом, либо другим установленным медицинским документом, паспорт.

По словам специалиста отдела лицензирования регионального департамента потребительского рынка и туризма Светланы Белявской, за три недели серьезных нарушений в исполнении требований со стороны торговых организаций выявлено не было, однако зачастую работникам ТРЦ приходится сталкиваться с негативной реакцией посетителей на просьбу предъявить паспорт.

Приходиться объяснять людям, что при проверке их паспортные данные никуда не вносятся и не копируются, это требуется только для соотнесения с данными из сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции, пояснила она.

"Мы осмотрели также те входы, которые не оборудованы пропускными постами и в настоящее время закрыты. На действующем входе потоки входящих и выходящих посетителей разделены, требования соблюдаются", - подвела итог Светлана Белявская.

Напомним, что с 8 ноября QR-код, свидетельствующий о вакцинации от COVID-19 или перенесенном менее полугода назад заболевании, необходимо предъявлять при посещении торговых центров вместе с документом, удостоверяющим личность.

Николай Ступников