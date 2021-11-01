За проверкой QR-кодов в тюменском ТРЦ "Фаворит" проследил Роспотребнадзор
За проверкой QR-кодов посетителей торгово-развлекательного центра "Фаворит" (ул. Валерии Гнаровской, 12) в Тюмени проследили в ходе совместного рейда сотрудники регионального Роспотребнадзора и областного департамента потребительского рынка и туризма 23 ноября.
Комиссия не выявила недоработок администрации центра в организации допуска посетителей. Сотрудники службы безопасности на центральном входе просят покупателей предъявлять вместе с QR-кодом, либо другим установленным медицинским документом, паспорт.
По словам специалиста отдела лицензирования регионального департамента потребительского рынка и туризма Светланы Белявской, за три недели серьезных нарушений в исполнении требований со стороны торговых организаций выявлено не было, однако зачастую работникам ТРЦ приходится сталкиваться с негативной реакцией посетителей на просьбу предъявить паспорт.
Приходиться объяснять людям, что при проверке их паспортные данные никуда не вносятся и не копируются, это требуется только для соотнесения с данными из сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции, пояснила она.
"Мы осмотрели также те входы, которые не оборудованы пропускными постами и в настоящее время закрыты. На действующем входе потоки входящих и выходящих посетителей разделены, требования соблюдаются", - подвела итог Светлана Белявская.
Напомним, что с 8 ноября QR-код, свидетельствующий о вакцинации от COVID-19 или перенесенном менее полугода назад заболевании, необходимо предъявлять при посещении торговых центров вместе с документом, удостоверяющим личность.
Николай Ступников