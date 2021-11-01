При расчете тарифов на электроэнергию эталонным методом используют данные РЭК Тюменской области

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Для создания методологии расчета операционных эталонных затрат для территориальных сетевых организаций ФАС России использовала в том числе расчеты Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа по сетевым организациям, об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

Напомним, что ФАС прорабатывает вопрос установления тарифов на передачу электроэнергии для территориальных сетевых организаций методом эталонных расходов. В дальнейшем будет определен шаблон сбора информации у таких организаций для определения эталонов.

На основе лучших практик деятельности ТСО в регионах будет создана эконометрическая модель расчета операционных расходов ТСО. При этом такая модель сохранит все элементы проводимой тарифной политики по защите интересов населения и других потребителей.

"Вступление в силу методических указаний по расчету операционных расходов методом эталонных затрат для территориальных сетевых организаций не окажут влияния на величину тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению и приравненных к нему категорий потребителей. Динамика цен на электрическую энергию для прочих потребителей, в том числе для сельскохозяйственного сектора, ожидается в пределах, заложенных в сценарных условиях параметров целевой инфляции", - прокомментировал Вячеслав Вахрин.

По его словам, данная методология направлена на оптимизацию затрат электросетевого комплекса. Что касается тарифов в теплоснабжении, то заместитель губернатора Тюменской области отметил, что изменения в федеральное законодательство в части перехода на эталонное тарифообразование в теплоснабжении прорабатываются, поэтому произвести оценку их влияния на тарифы в сфере теплоснабжения в настоящий момент не представляется возможным.

ФАС сообщает, что установление тарифов эталонным методом не приведет к негативным последствиям. Эталонный метод установления тарифов исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО.