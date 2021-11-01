В Тюменской области сформировали шорт-лист региональной премии "Книга года - 2021"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шорт-лист региональной премии "Книга года-2021" сформирован в Тюменской области. В 12 номинациях представлены 40 изданий, а также два издательства.

Областная научная библиотека напоминает, что конкурс проводится по семи основным номинациям: "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга", "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая документальная книга", "Лучшая научная книга", "Лучшее учебное издание", "Лучшая книга о родном крае".

По условиям конкурса, эксперты и жюри могли отобрать издания для участия в дополнительных номинациях: "Лучшее художественно-полиграфическое решение", "Лучшая патриотическая книга", "Иной формат" (Лучшее издание нетрадиционного формата).

Также определены претенденты в номинациях "Издательство года" и "Самая популярная книга" по итогам онлайн- голосования.

Торжественная церемония награждения, где будут объявлены победители конкурса "Книга года-2021", пройдет в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 26 ноября, начало в 17 часов.