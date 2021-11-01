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Тюменские телеведущие и блогеры сразятся во втором сезоне "Боулинга со звездами"

Общество, 18:27 23 ноября 2021

Тюменское время

Второй сезон шоу "Боулинг со звёздами" стартует на телеканале "Тюменское время" 29 ноября. Идея нового сезона шоу — противостояние телеведущих и блогеров. Кто окажется сильнее, станет известно спустя пять серий проекта.

Соперниками телеведущих "Тюменского времени" Дмитрия Наумчика и Дарьи Власовой стали известные блогеры — Роман Немычников и Анастасия Семянива. В паре со звездами шары катали профессиональные спортсмены по боулингу, они же и выступили в качестве тренеров.

К слову, уровень подготовки на момент старта тренировок у участников был самым разным. Дмитрий Наумчик, например, всерьез игрой в боулинг никогда не интересовался. "Играл пару раз, наверное. И было это очень давно. Поэтому игре в боулинг я обучился, можно сказать, с нуля, с самых азов", — поделился телеведущий.

Наставник, а впоследствии и партнёр по команде — президент Федерации боулинга Тюменской области Вадим Коряков, чемпион России 2021 года — поставил технику игры и открыл секреты теории.

"Победа и очки в конечном итоге — не главное. Главное почувствовать игру, поймать настроение, суть. После участия в проекте чемпионом по игре в боулинг я себя не чувствую, но объяснить технику игры новичку смогу вполне детально", — рассказал Дмитрий Наумчик.

Дарье Власовой боулинг всегда нравился. Правда, играть получалось не так часто, как хотелось бы. На дорожку телеведущая попадала один–два раза в год, когда случались совместные походы в боулинг с друзьями, родственниками или коллегами. Дарья рассказала, что в последний раз бросала шар в кегли года три назад, на корпоративе. По собственной оценке, играла слабо, но зато с азартом и задором.

"На съёмках проекта "Боулинг со звёздами" было очень весело и интересно. Я наконец-то поняла, как нужно бросать шар, чтобы он попадал в кегли, а не мимо них. Спасибо моему тренеру Олегу Овчинникову, который терпеливо и доходчиво всё объяснял и показывал. Самое ценное, что мне дал этот проект, приятные воспоминания! Это даже важнее навыков", — поделилась впечатлениями телеведущая.

Ведущий реалити-шоу "Боулинг со звёздами" — Андрей Сапегин.

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# боулинг , Тюменское время

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