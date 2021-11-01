Дату пика четвертой волны коронавируса в России назвала нейросеть

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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Нейросеть Promobot спрогнозировала пик четвертой волны COVID-19 на конец декабря.

Как пишет РИА Новости, разработчики использовали мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей. Самая известная из них — GPT-3, которую несколько месяцев назад представил Илон Маск. Данные обрабатывались алгоритмами классического машинного обучения под названием "градиентный бустинг".

При тестировании нейросети на наборе данных о росте и спаде заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и в других странах и на основе статистики по вакцинации специалисты получили прогноз о дате прохождения пика четвертой волны пандемии на 22 декабря. После этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад.