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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области зафиксирована смерть 23 пациентов с COVID-19

Общество, 14:04 24 ноября 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

23 пациента с коронавирусом скончались в Тюменской области. Выявлено 325 случаев болезни, 205 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 33 тыс. 558 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 240 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 36 тыс. 682 человека.

В Москве заболели 2 тыс. 533 человека, в Московской области - 1 тыс. 842, в Самарской области - 1 тыс. 387.

В Свердловской области выявили 732 случая болезни, в Челябинской области - 632, в Ханты-Мансийском автономном округе - 244, в Курганской области - 207, в Ямало-Ненецком автономном округе - 139.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 434 тыс. 393 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 267 тыс. 819 летальных исходов, выздоровели 8 млн 126 тыс. 376 человек.

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# коронавирус

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