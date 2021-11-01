ПЦР-тест в ряде случаев можно будет сдать бесплатно, по полису ОМС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Для оценки эффективности лечения, и для подтверждения диагноза можно сдать ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции бесплатно, по полису ОМС.

Такие изменения в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи закреплены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Сделать бесплатно ПЦР-тест, сообщается на сайте правительства, можно, если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы COVID-19, для оценки эффективности лечения, когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел, при положительном экспресс-тесте на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз.

Кроме того, постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования. Например, при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах.

"Чтобы как можно больше граждан проходило тестирование, оно должно оставаться доступным для людей", – заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 23 ноября.