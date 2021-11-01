Нарушения антиковидных мер выявили в тюменском батутном центре в ТРЦ "Остров"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Нарушения в обеспечении мероприятий по предотвращению коронавируса обнаружили в батутном центре SkyMax в ТРЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67) в Тюмени. Санитарно-эпидемиологическое обследование заведения представители Роспотребнадзора провели 24 ноября.

"В батутном центре нет запасов кожного антисептика для рук, раковины в мужской и женской раздевалках не оснащены антисептиками, служебное помещение для приема пищи раковиной не оснащено, из-за чего невозможно соблюдать правила личной гигиены", — сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Елена Третьякова. Она отметила, что выявленные нарушения войдут в протокол, который отправят на рассмотрение в суд.

Также представители ведомства проконтролировали, измеряется ли температура у сотрудников батутного центра, как часто и какими дезинфицирующими средствами обрабатываются батуты и другие поверхности общего пользования, имеется ли в заведении достаточный запас масок и перчаток. Проверка показала, что с этим в центре все в порядке.