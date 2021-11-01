В Тюменской области зафиксирована смерть 31 пациента с COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

31 пациент с коронавирусом скончался в Тюменской области. Выявлено 324 случая болезни, 226 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 33 тыс. 796 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 тыс. 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 38 тыс. 450 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 349 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 538, в Московской области - 1 тыс. 483.

В Свердловской области выявили 734 случая болезни, в Челябинской области - 635, в Ханты-Мансийском автономном округе - 240, в Курганской области - 203, в Ямало-Ненецком автономном округе - 136.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 млн 468 тыс. 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 269 тыс. 57 летальных исходов, выздоровели 8 млн 164 тыс. 826 человек.