На карантин по COVID-19 закрыты 87 групп в детских садах Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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87 групп в 45 детских садах закрыто в Тюменской области в связи с выявлением случаев заболевания COVID-19. Их посещали 1 тыс. 838 детей, заболели 68 детей и 19 сотрудников.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

"Из них в Тюмени закрыто 50 групп в 30 детских садах. Коронавирус подтвердился у 36 детей и 14 сотрудников. Всего группы посещали 1 тысяча 148 детей", - отметили в информационном центре.

Также в Тюменской области закрыт один класс в одной школе в связи с выявлением случаев COVID-19.

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ не работает одна ​группа в одном детском саду. Ее посещали 26 детей, заболели 15 из них. По этой же причине закрыты пять начальных классов в трех школах региона.

Любовь Голышева