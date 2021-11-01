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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Поставки экспресс-тестов на коронавирус начнутся во все регионы России в декабре

Общество, 12:48 24 ноября 2021

www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

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Поставки экспресс-тестов на коронавирус начнутся во все регионы России в декабре. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета, сообщает телеграм-канал правительства РФ.

По словам главы Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболеваемость снизилась на 6%. Число регионов, где ситуация улучшается, растет. Среди людей старше 65 лет заболеваемость не снижается. Необходимо вакцинировать 80% пожилых граждан.

Роспотребнадзор, отметила Анна Попова, не рекомендует регионам отменять ограничительные меры из-за сиюминутных улучшений статистики. Пороговое значение заболеваемости не достигнуто.

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# Анна Попова , Роспотребнадзор

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