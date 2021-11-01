Поставки экспресс-тестов на коронавирус начнутся во все регионы России в декабре

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Далее в сюжете Дату пика четвертой волны коронавируса в России назвала нейросеть

Поставки экспресс-тестов на коронавирус начнутся во все регионы России в декабре. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета, сообщает телеграм-канал правительства РФ.

По словам главы Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболеваемость снизилась на 6%. Число регионов, где ситуация улучшается, растет. Среди людей старше 65 лет заболеваемость не снижается. Необходимо вакцинировать 80% пожилых граждан.

Роспотребнадзор, отметила Анна Попова, не рекомендует регионам отменять ограничительные меры из-за сиюминутных улучшений статистики. Пороговое значение заболеваемости не достигнуто.