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Документальный фильм "Неизвестный Ершов" показали на международном кинофестивале

Общество, 17:38 24 ноября 2021

телеканала "Тюменское время" | Фото: телеканала "Тюменское время"

Документальный фильм "Неизвестный Ершов" телеканала "Тюменское время" показали в Центральном доме кинематографистов в Москве на кинофоруме Международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм "Радонеж", сообщает телеканал.

Съемки фильма "Неизвестный Ершов" начались в феврале 2021 года. Они проходили в Ишимском районе, в Тобольске, где жил и похоронен писатель. Продолжились в Санкт-Петербурге, где автор "Конька-горбунок" учился и прожил короткий период счастья и успеха.

Самым сложным, по словам авторов, было создание анимации: нарисовать и заставить двигаться сказочного персонажа, превратить Санкт-Петербург XXI века в XIX век.

Итоги МКФ "Радонеж" подведут после 25 ноября, тогда же и станет известно, какое место заняла работа тюменских кинематографистов

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# документальный фильм

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