Как справляться со стрессом в условиях пандемии, рассказала тюменский эндокринолог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хронический стресс в условиях пандемии влияет на то, как люди принимают решения в быстро меняющихся обстоятельствах. Фокусироваться на приоритетных для себя вещах и прибегать к краткосрочному планированию, чтобы делать верный выбор, рекомендует детский врач-эндокринолог, доцент кафедры педиатрии института непрерывного профессионального развития ТюмГМУ Анна Шайтарова.

"Если посмотреть на сложившуюся ситуацию с позиции эндокринологии, то мы, несомненно, сейчас находимся в состоянии стресса. В организме в большом количестве вырабатывается стрессовый гормон — адреналин. В стрессовом состоянии высока вероятность неправильно принять какое-либо решение в жизни. Сейчас в медицинской среде всё чаще обсуждается, как мы можем жить в новой реальности", — поясняет Анна Шайтарова.

Врач-эндокринолог рекомендует контролировать свое состояние на фоне хронического стресса несколькими способами.

"Первое, что нужно сделать взрослому человеку, это абстрагироваться от происходящего, отступить немного назад и оценить ситуацию. Нужно сфокусироваться на главном для себя, например, подумать: мой ребенок заканчивает одиннадцатый класс, ему предстоит принять судьбоносное решение. А действительно ли важно, что я не могу часто выезжать куда-нибудь, путешествовать", — объясняет кандидат медицинских наук Анна Шайтарова.

Следующий этап — составить для себя план, желательно краткосрочный, который будет актуален в условиях неопределенности в будущем.

"Создаем планы — либо на день, либо на неделю вперед, и потом уже начинаем действовать, но с глубоким пониманием того, что происходит вокруг", — отмечает Анна Шайтарова.

Влада Нерадовская