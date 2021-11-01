Тоболяка задержали за кражи из магазина одежды

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Подозреваемого в совершении серии хищений мужской одежды из сетевого магазина задержали тобольские оперативники. Ущерб составил 13 тыс. рублей, сообщает МО МВД России "Тобольский".

С заявлениями о хищении мужской одежды в полицию обратился представитель сетевого магазина в крупном торговом центре. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что один и тот же мужчина на протяжении нескольких дней заходил в магазин, выбирал мужскую ветровку, заходил в примерочную и выходил из нее с пакетом в руках. Всего злоумышленник похитил четыре мужских ветровки.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый неработающий 46-летний тоболяк, осужденный за совершение аналогичных преступлений. Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что похищенные вещи перепродавал, а вырученные денежные средства тратил на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса России "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы.