  • 27 ноября 202127.11.2021суббота
  • USD75,5873
    EUR84,9526
  • В Тюмени -1..1 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тоболяка задержали за кражи из магазина одежды

Происшествия, 13:02 27 ноября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Подозреваемого в совершении серии хищений мужской одежды из сетевого магазина задержали тобольские оперативники. Ущерб составил 13 тыс. рублей, сообщает МО МВД России "Тобольский".

С заявлениями о хищении мужской одежды в полицию обратился представитель сетевого магазина в крупном торговом центре. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что один и тот же мужчина на протяжении нескольких дней заходил в магазин, выбирал мужскую ветровку, заходил в примерочную и выходил из нее с пакетом в руках. Всего злоумышленник похитил четыре мужских ветровки.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый неработающий 46-летний тоболяк, осужденный за совершение аналогичных преступлений. Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что похищенные вещи перепродавал, а вырученные денежные средства тратил на личные нужды.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса России "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:02 27.11.2021Тоболяка задержали за кражи из магазина одежды
19:03 26.11.2021Устроившая ДТП тюменка заплатит пострадавшему пассажиру 500 тысяч рублей
16:43 26.11.2021В Ишиме отменен карантин по африканской чуме свиней
16:12 26.11.2021Пьяная жительница Тюменской области без прав везла ребенка из бани