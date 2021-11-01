Увидеть Тюмень XVII века в 3D можно в лучшем научном издании "Книги года"

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Страница дополненной реальности, которая позволяет увидеть Тюмень первой трети XVII века, помещена в книгу "Повесть о городах Таре и Тюмени". Издание признали лучшим в номинации "Научная книга" на региональном конкурсе "Книга года-2021".

В книге историки Александр Еманов и Софья Щербич исследуют воинскую повесть, где рассказывается об отражении тюменцами нашествия кучимидов-степняков. С ее помощью ученые до минуты вычислили момент штурма стен Тюмени 11 ноября 1634 года.

С помощью программы на смартфоне на одной из страниц издания можно увидеть, как выглядела Тюмень в это время в 3D-формате. Над страницей работал специалист по компьютерным технологиям, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Как сообщили в издательстве ТюмГУ, выпустившем книгу, ни один город в России не имеет литературного произведения, датированного этим временем. Сочинение объемом 20 страниц было обнаружено в Российской государственной библиотеке в одной из подшивок архивных документов XIX века.